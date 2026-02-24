L’estrema destra chiede un minuto di silenzio per Quentin Deranque ma il Parlamento europeo lo respinge

L’estrema destra ha chiesto un minuto di silenzio per Quentin Deranque, ma il Parlamento europeo ha respinto la richiesta. La richiesta nasce dalla violenza avvenuta in Francia, dove Deranque è stato coinvolto in una rissa che ha suscitato forte scalpore. I deputati hanno deciso di non dedicare un momento di riflessione in aula, mantenendo la seduta concentrata sui lavori in corso. La decisione ha diviso le opinioni tra gli iscritti all’assemblea.

La morte dello studente Quentin Deranque ha generato grande concitazione non solo in Francia, luogo in cui è avvenuta la rissa violenta, ma anche all’estero. Il diverbio avvenuto tra Macron e Meloni ne è l’esempio, eppure questo non è stato l’unico fattore di rilievo. Il caso ha generato reazioni importanti anche tra le forze politiche. Il gruppo di estrema destra, Patrioti per l’Europa (PfE), ha chiesto al Parlamento europeo un minuto di silenzio in memoria dello studente francese. Il Parlamento europeo respinge (per ora ) il minuto di silenzio per Deranque. A seguito della richiesta del PfE, la presidente del Parlamento Roberta Metsola ha deciso di respingere la richiesta, motivando successivamente la decisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anniQuentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra.

Quentin Deranque, fermati 7 sospettati per l’omicidio del militante di estrema destraQuentin Deranque, militante di estrema destra, è morto dopo essere stato aggredito durante una rissa a Lione, e la polizia ha arrestato sette sospettati nel tentativo di fare luce sull’accaduto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stéfanie Prezioso: Oggi l’antifascismo è strumentalizzato dall’estrema destra; A Lione cresce la paura, la galassia neofascista si dà appuntamento per sabato; Processo a militanti di estrema destra per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021 (19.02.2026); Francia: giovani, cattolicesimo integralista e destra radicale.

L’estrema destra chiede un minuto di silenzio per Quentin Deranque, ma il Parlamento europeo lo respingeLa morte dello studente Quentin Deranque ha generato grande concitazione non solo in Francia, ... msn.com

Dopo l’omicidio di Lione minacce shock a Bonelli: «Vi spareremo in testa»l deputato di Avs ha denunciato un «clima d’odio» con intimidazioni rivolte anche alla propria famiglia. Intanto in Francia salgono a undici i fermati per l’omicidio del militate di estrema destra Que ... editorialedomani.it

Dopo l'Italia di Meloni, il caso della morte del militante identitario Quentin Deranque provoca crisi diplomatica anche tra Francia e Usa. Parigi vieta al diplomatico americano l'accesso ai sui ministri perché ha snobbato la convocazione per i commenti Usa sulla - facebook.com facebook

Caso Quentin Deranque, sgarbi diplomatici in serie tra Francia e Usa x.com