Convegno di estrema destra in Parlamento | Fratoianni difende i principi costituzionali contro il razzismo e l’odio

Venerdì 30 gennaio 2026, la Camera dei deputati si è riempita di tensione. Un convegno di estrema destra ha aperto un dibattito acceso tra i parlamentari. Mentre alcuni gruppi promuovevano le loro idee, altri come Fratoianni sono intervenuti duramente per difendere i principi della Costituzione contro il razzismo e l’odio. La discussione si è fatta infuocata, con le opposizioni che criticavano fermamente l’iniziativa. La seduta ha mostrato ancora una volta quanto sia difficile trovare un punto di equilibrio in Parlamento

Venerdì 30 gennaio 2026, la Camera dei deputati è stata teatro di un acceso dibattito politico dopo la tenuta di una conferenza promossa da gruppi di estrema destra, che ha suscitato reazioni immediate da parte delle opposizioni. L'evento, svolto all'interno dell'aula parlamentare, ha sollevato interrogativi sulla compatibilità tra la libertà di espressione e il rispetto dei principi fondanti della italiana. Nicola Fratoianni, portavoce del Movimento 5 Stelle e rappresentante del Partito Democratico, ha risposto con una dichiarazione pubblicata sui social network, in cui ha sottolineato la necessità di difendere la Costituzione repubblicana, nata come risposta al fascismo e al totalitarismo.

