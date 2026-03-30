Il governo ha annunciato un rilancio delle iniziative per il Sud, con risorse destinate e procedure semplificate. È prevista la creazione di un Dipartimento dedicato, che ingloberà anche la Struttura di missione della Zona Economica Speciale (ZES) unica nel Sud. La nascita ufficiale di questa struttura è prossima, segnando un passo importante nell’attuazione delle politiche per l’area meridionale.

La nascita vera e propria del Dipartimento per il Sud, che assorbirà anche la Struttura di missione della Zes unica Sud, è ormai dietro l’angolo. La Corte dei Conti, alla quale il provvedimento era stato trasmesso per il previsto controllo contabile, ha ormai ultimato la sua valutazione. E dunque, questione di pochi giorni ormai, il nuovo organismo si appresta a entrare nella pienezza delle sue funzioni (sotto il coordinamento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra). Di conseguenza si farà anche e soprattutto chiarezza sul futuro della Zes, del quale si discute da mesi, a proposito dell’eventuale allargamento a tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il governo rilancia sul Sud, risorse e procedure snelle: «Si va avanti con la Zes»

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