Sicurezza il governo va avanti Semaforo verde sul pacchetto di norme Immigrazione i rilievi del Colle

Roma, 7 febbraio 2026 – Il governo ha dato il via libera al pacchetto di norme sulla sicurezza. La premier Meloni ha deciso di andare avanti, lasciando alle parole meno spazio e puntando sui fatti. La politica sull’immigrazione riceve rilievi dal Colle, ma il governo insiste e prosegue sulla sua strada.

Roma, 7 febbario 2026 – Più delle parole contano i gesti. E un messaggio più chiaro su come intenda gestire la politica della sicurezza Giorgia Meloni non poteva darlo. La scelta di recarsi alla stazione Rogoredo di Milano per far visita ai carabinieri e ai militari impegnati sul campo vale più di mille dichiarazioni sui social. Non che la premier si risparmi sul fronte comunicativo: si fa riprendere nel luogo simbolo del degrado, teatro dell'uccisione del 28enne Abderrahim Mansouri, con precedenti per droga, per mano di un poliziotto. "Sono qui per ringraziare chi è sul campo", dice. Poi l'annuncio: "Con l'operazione Strade Sicure, arrivano i carri leggeri anche a Rogoredo.

