Assisi è scontro sulla Zes La maggioranza va avanti Ma l’opposizione rivendica

Il consiglio comunale di Assisi si spacca ancora sulla Zes. La maggioranza conferma il suo impegno, mentre l’opposizione continua a rivendicare la propria posizione. Durante l’ultima seduta, la mozione presentata dall’opposizione è stata ritirata, lasciando aperti molti dubbi. Ora sembra che ci sia un nuovo fermento attorno alla questione, come se alcune forze volessero prendere il controllo del tema. La discussione resta calda e senza una soluzione definitiva.

Inserimento del Comune di Assisi nella Zona Economica Speciale (ZES), ci sarà un impegno comune fra minoranza e opposizione dopo la conclusione movimenta della più recente seduta del consiglio comunale quando la mozione dell'opposizione venne ritirata? "Vedo un nuovo attivismo sulla Zes, come se qualcuno si volesse adesso intestare la questione. Ma non solo la nostra lista civica 'Assisi al Centro', insieme a quella 'Eolo Cicogna Sindaco', ha presentato la mozione in consiglio per affrontare la questione, ma dopo che è saltata ho depositato una nuova mozione per chiedere l'inserimento di Assisi nella Zes".

