Bonus Zes Unica Nappi Lega | grazie a Governo attenzione massima per lavoro al Sud

Il governo ha approvato il Bonus Zes Unica, un incentivo pensato per stimolare le assunzioni nel Sud. Nappi, della Lega, ha detto che questa misura è cruciale per far ripartire l’economia nelle regioni meridionali, soprattutto in Campania. Ora si aspettano i primi effetti sul mercato del lavoro e sulla ripresa locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il nuovo Bonus Zes Unica per le assunzioni al Sud rappresenta una misura fondamentale per la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare in Campania. È qui, più che altrove, che c'è bisogno di supportare con scelte strategiche le imprese e i loro investimenti, e di mettere in campo gli strumenti adeguati per sostenere in maniera efficace il mercato del lavoro. È questa la strada da percorrere per l'ulteriore sviluppo dei territori. Grazie al Governo nazionale e al sottosegretario Claudio Durigon per l'importante lavoro che stanno svolgendo, e per l'attenzione che continua ad essere massima per il Sud, anche sul fronte dell'occupazione.

