Il futuro fa tappa nel Salento | IA e robotica in anteprima alla Camera di commercio

Da lecceprima.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la sala Urso della Camera di Commercio di Lecce ha ospitato un evento dedicato alle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e robotica. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di varie aziende, che hanno presentato le innovazioni più recenti nel settore. L’evento ha rappresentato un’occasione per mostrare le applicazioni pratiche di queste tecnologie nel contesto locale.

LECCE – La fantascienza diventa realtà e sceglie il Salento per il suo debutto. Nel pomeriggio di oggi, la sala Urso della Camera di Commercio di Lecce si è trasformata in un vero e proprio laboratorio del futuro, ospitando un incontro dedicato alle soluzioni più avanzate di intelligenza artificiale e robotica. L’evento, pensato per le imprese locali che operano nel settore della salute e del benessere, ha offerto non solo spunti di riflessione, ma anche una dimostrazione pratica e spettacolare delle nuove frontiere tecnologiche. Introdotti dal professor Mario Bochiccio dell’Università di Bari e dalla professoressa Antonella Longo... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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