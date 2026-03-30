Il futuro fa tappa nel Salento | IA e robotica in anteprima alla Camera di commercio

Oggi la sala Urso della Camera di Commercio di Lecce ha ospitato un evento dedicato alle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e robotica. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di varie aziende, che hanno presentato le innovazioni più recenti nel settore. L’evento ha rappresentato un’occasione per mostrare le applicazioni pratiche di queste tecnologie nel contesto locale.