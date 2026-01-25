Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio | la situazione attuale

Nel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1.686 nuove iscrizioni. L’andamento mostra una certa staticità, riflettendo un quadro di stabilità ma anche di limitata crescita imprenditoriale. Questa situazione evidenzia l’attuale fase del tessuto economico locale, caratterizzata da un ritmo di sviluppo contenuto e da un mercato che mantiene le proprie caratteristiche di equilibrio. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per affrontare le sfide future.

Staticità. Appare questa la parola chiave e ideale per descrivere l'attuale trend delle imprese sul territorio di Livorno e provincia. A dispetto di una situazione, in terra grossetana, che sembra invece più dinamica. Ciò si evince dai dati Movimprese del 2025, elaborati da Unioncamere e.

