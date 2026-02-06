Camera di Commercio | Così investiamo nel nostro futuro

La Camera di Commercio delle Marche si impegna ancora come partner dei Campionati di Giornalismo. Il presidente Gino Sabatini spiega che l’obiettivo è investire nel futuro dei giovani e sostenere le nuove leve del settore. La collaborazione tra la Camera e l’evento continua a rafforzarsi, portando avanti un progetto che punta a valorizzare il talento e la passione dei partecipanti.

Presidente Gino Sabatini, la Camera di Commercio delle Marche si conferma partner dei Campionati di Giornalismo. Quanto è importante investire nelle scuole? "Investire nelle scuole significa investire direttamente nel futuro del territorio. La Camera di Commercio delle Marche, che sostiene da anni questo progetto, crede molto nel dialogo con i giovani e nel loro coinvolgimento attivo, perché è durante gli anni della formazione che si costruiscono competenze, spirito critico e senso di responsabilità. Progetti come i Campionati di Giornalismo permettono agli studenti di mettersi in gioco, di confrontarsi con la realtà e di sviluppare capacità trasversali fondamentali, che saranno decisive anche nel loro futuro professionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camera di Commercio: "Così investiamo nel nostro futuro" Approfondimenti su Giornalismo Campionati Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Nel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1. Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro' La Camera di Commercio di Sassari ha avviato il progetto 'Camera del Futuro', un'iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra tecnologia e territorio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L'Italia si Prepara alla Guerra L'Inchiesta sul Piano Fincantieri Ultime notizie su Giornalismo Campionati Argomenti discussi: Camera di commercio di Firenze, una festa (e un libro) per i 256 anni di vita; Così si investe nei nostri giovani; Il mondo economico è preoccupato: Mai visti investimenti così bassi; Imprese, Visconti (CamCom Sassari): Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia. Camera di Commercio: Così investiamo nel nostro futuroPresidente Gino Sabatini, la Camera di Commercio delle Marche si conferma partner dei Campionati di Giornalismo. Quanto è importante investire nelle scuole? Investire nelle scuole significa investire ... ilrestodelcarlino.it Imprese vitivinicole sannita e irpine con la Camera di Commercio al Vinitaly 2026La Camera di Commercio Irpinia Sannio conferma la propria partecipazione al Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, rafforzando il sostegno ai processi di internazionalizzazione dell ... ntr24.tv Un successo l'evento "Competitività significa Parità" presso Camera Commercio Umbria a Perugia. Forte partecipazione di imprese presenti che hanno preso parte al percorso formativo PAGINA promosso dall'Ente camerale propedeutico all'acquisizione dell x.com Per Camera commercio in Valnerina meno imprese ma più solide facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.