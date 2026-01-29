La Camera di Commercio di Sassari ha avviato il progetto 'Camera del Futuro', un'iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra tecnologia e territorio. Nella città sarda, le imprese locali avranno a disposizione nuove soluzioni per innovare e crescere, con l’obiettivo di adattarsi ai cambiamenti del mercato. L’avvio del progetto segna un passo concreto per favorire lo sviluppo e la competitività delle aziende della zona.

La Camera di Commercio di Sassari muove un passo importante verso il futuro con il progetto 'Camera del Futuro'. Un nuovo portale web che ha come obiettivo quello di agevolare il lavoro delle imprese, smaltendo la burocrazia e semplificando rapporti tra Ente e aziende. Presso le strutture camerali di via Roma a Sassari, la Camera di Commercio e InfoCamere hanno lanciato questo nuovo progetto, che prevede l'introduzione di Janas, un assistente virtuale a supporto di imprenditori e attività, ma anche tanti altri servizi aggiuntivi pensati e modellati per il Nord Sardegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'

Nel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1.

