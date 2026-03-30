Il dt dell’Egitto sul futuro di Salah | Ho sentito parlare di offerte da parte di alcuni club di Serie A

Il direttore tecnico della nazionale egiziana ha dichiarato di aver sentito parlare di alcune offerte provenienti da club di Serie A per il giocatore Mohamed Salah. Ha aggiunto che non ci sono ancora sviluppi ufficiali e che le trattative sono ancora in fase preliminare. La situazione riguardante il trasferimento del calciatore resta da monitorare, mentre si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime settimane.