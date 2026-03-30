Il dt dell’Egitto sul futuro di Salah | Ho sentito parlare di offerte da parte di alcuni club di Serie A
Il direttore tecnico della nazionale egiziana ha dichiarato di aver sentito parlare di alcune offerte provenienti da club di Serie A per il giocatore Mohamed Salah. Ha aggiunto che non ci sono ancora sviluppi ufficiali e che le trattative sono ancora in fase preliminare. La situazione riguardante il trasferimento del calciatore resta da monitorare, mentre si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime settimane.
Tra i grandi nomi che si libereranno a parametro zero al termine della stagione c'è anche quello di Mohamed Salah. L'esterno del Liverpool, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2027, lascerà Anfield Road al termine della stagione e potrà accordarsi con un nuovo club senza costi di cartellino. Un "gentleman agreement" tra la società e l'egiziano. In merito al futuro di Salah, si è espresso anche Ibrahim Hassan, direttore tecnico dell'Egitto e fratello del CT Hossam Hassan. Di seguito, le sue parole rilasciate ai microfoni di 'On Sports' "Preferirei che Salah rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di alcuni club di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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