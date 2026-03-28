Salah di nuovo in Serie A? Non solo la Juve lo sogna anche quel club in vista dell’estate! Le ultimissime sull’egiziano

Un attaccante egiziano ha annunciato l’addio ufficiale alla Premier League e sta valutando diverse opportunità in Italia. Dopo aver lasciato il campionato inglese, il giocatore considera un possibile ritorno in Serie A, con alcune squadre che sono state indicate come potenziali destinazioni per la prossima stagione. La situazione è al centro delle ultime indiscrezioni di mercato.

Salah di nuovo in Serie A? L’attaccante saluta ufficialmente l’Inghilterra e valuta le varie opzioni tra il romantico ritorno e le ricche sirene. Dopo 9 stagioni, innumerevoli trofei e 255 reti in 436 partite, Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine dell’annata sportiva. La caccia alla destinazione è già partita da giorni. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, ma un clamoroso affare con i bianconeri risulta in questo momento praticamente impossibile per stringenti questioni finanziarie. Il fuoriclasse si prepara a una nuova avventura sul campo, salutando il pubblico britannico per firmare un nuovo contratto altrove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salah di nuovo in Serie A? Non solo la Juve, lo sogna anche quel club in vista dell’estate! Le ultimissime sull’egiziano Articoli correlati Muharemovic Juve, c’è quel club in pole position in vista dell’estate. Come cambia la corsa al centrale del Sassuolodi Redazione JuventusNews24Muharemovic Juve, il difensore del Sassuolo finisce nel mirino dell’Inter ma i bianconeri incasseranno un ricco tesoretto... Leggi anche: Frattesi Juve, Ottolini non molla la presa: quel fattore potrebbe risultare decisivo in estate! Le ultimissime sull’affare Tutti gli aggiornamenti su Salah di nuovo in Serie A Non solo la... Temi più discussi: Salah lascerà il Liverpool a fine stagione: le possibili opzioni per il Liverpool per sostituire l'egiziano; Sfortunatamente quel giorno è arrivato: Salah annuncia l'addio al Liverpool. Le possibili destinazioni; Salah, addio al Liverpool in estate: 'Questa sarà sempre casa mia'; Salah dice addio al Liverpool! A giugno lascerà i Reds dopo 9 stagioni insieme. Inter, Salah sblocca Diaby: l'intrigo di mercato che può regalare a Chivu un super colpo in attaccoCalciomerato Inter, Diaby torna nel mirino dei nerazzurri: la pista si riaccende grazie a Salah. L’intreccio con l’Al Ittihad può favorire il colpo per Chivu. sport.virgilio.it Inter, trovato il nuovo Lookman: assalto a Diaby, lo porta Thuram e lo libera SalahLa cessione di Thuram in estate consentirà all'Inter di fiondarsi su un calciatore dalla caratteristiche molto simili a quelle di Lookman: caccia a Diaby. sport.virgilio.it #Salah potrebbe tornare in #SerieA Secondo le ultime indiscrezioni su di lui ci sarebbe anche la Roma, ma l’affare è complicatissimo. La #Juve dovrebbe farci un pensierino L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMM - facebook.com facebook Dietro alla scelta di #Salah di lasciare il #Liverpool c’è anche un rapporto teso con Slot x.com