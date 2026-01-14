Jessica Moretti ha raccontato ai pubblici ministeri svizzeri di aver avvertito un movimento di folla e di aver notato una fiamma arancione vicino al bar e ai tavoli 60-61 durante l’incendio di Crans Montana. Le sue parole descrivono i primi segnali dell’incendio e il suo intervento immediato. Questo racconto fornisce un quadro dettagliato degli eventi e delle sensazioni vissute nel momento cruciale.

“Improvvisamente ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione vicino al bar e ai tavoli 60-61. Ho urlato “Tutti fuori!” e ho chiamato i pompieri alle 01:28?. Jessica Maric Moretti, titolare insieme al marito Jaques del locale di Crans-Montana, il 13 gennaio è stata sentita dalla magistratura svizzera nell’interrogatorio di garanzia. La donna, per cui sono state decise dal Tribunale di Sion alcune misure cautelari ma non l’arresto per la strage del Costellation, alla domanda se in passato fossero state utilizzate delle fontane pirotecniche sulle bottiglie ha risposto: “ È una cosa che facciamo da sempre, da 10 ann i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione e ho urlato”, le parole di Jessica Moretti ai pm svizzeri sul rogo di Crans Montana

