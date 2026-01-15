Da oggi in streaming su Paramount+ la serie racconta l' addestramento di alcuni giovani cadetti con il sogno di entrare a far parte della Flotta Stellare

Da oggi su Paramount+ è disponibile Star Trek: Starfleet Academy, la nuova serie spin-off della celebre saga di fantascienza. La narrazione segue l’addestramento di giovani cadetti che aspirano a entrare nella Flotta Stellare, offrendo uno sguardo sulle sfide e le dinamiche di questa formazione. La serie propone un approfondimento sul percorso di crescita dei protagonisti, mantenendo fede allo spirito avventuroso e riflessivo dell’universo di Star Trek.

Disponibile da oggi su Paramount+, Star Trek: Starfleet Academy è la nuova serie spin-off tratta dalla celeberrima saga di fantascienza. Con protagonisti i premi Oscar Holly Hunter e Paul Giamatti, la serie racconta l'addestramento di un gruppo di giovani cadetti per diventare ufficiali della mitica Flotta Stellare.

