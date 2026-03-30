Il contributo della Cardiochirurgia teatina al primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo eseguito in Abruzzo

In Abruzzo, si è svolto il primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo, un intervento senza precedenti nella regione. La procedura ha visto la partecipazione della Cardiochirurgia dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, diretta dal professor Umberto Benedetto, che ha contribuito in modo significativo all'esecuzione dell’intervento.