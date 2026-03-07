Primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente Asl | Un gesto di grande generosità

L’Asl di Latina annuncia il primo prelievo di tessuto osseo da un donatore vivente, avvenuto con successo nell’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. L’intervento è stato eseguito recentemente e rappresenta un passo importante nel campo delle donazioni di tessuto osseo. La struttura sanitaria sottolinea che si è trattato di un gesto di grande generosità.

L'intervento al Dono Svizzero di Formia. La direttrice generale Cenciarelli: "Un profondo ringraziamento al donatore. Questa bella storia dimostra come la cultura della donazione sia un pilastro fondamentale della medicina moderna" Un "gesto di grande generosità": con queste parole la Asl di Latina commenta il primo intervento di prelievo di tessuto osseo da donatore vivente che si è concluso con successo nei giorni scorsi nell'Unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Un intervento che segna un ulteriore prezioso progresso delle attività di procurement, donazione e prelievo di organi e tessuti finalizzati a trapianto, da tempo sviluppate dalle strutture della Asl di Latina, ed in particolare del nosocomio di Formia.