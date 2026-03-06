Primo prelievo osseo da donatore vivente per la Asl di Latina

È stato effettuato il primo prelievo di tessuto osseo da un donatore vivente presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. L’intervento si è svolto nella Uoc di Ortopedia dell’ospedale del sud pontino, sotto la direzione del dottor Roberto Fava. L’operazione rappresenta un passo importante per l’attività di donazione e trapianto di tessuti nella regione.

Primo prelievo di tessuto osseo da vivente all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Il prelievo è avvenuto presso la Uoc di Ortopedia dell'ospedale del sud pontino, diretta dal dottor Roberto Fava. Il paziente, di 64 anni di Formia, in occasione di un intervento di sostituzione dell'anca ha deciso di donare la testa del femore per aiutare altre persone. Invece che essere smaltito come scarto chirurgico, il tessuto osseo rimosso è stato trattato e inviato alla banca dell'osso della regione Lazio presso l'Ifo. Un traguardo molto importante per il nosocomio diretto da Nunzio Manciagli.