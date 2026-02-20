Donazione di organi prelievo combinato a cuore fermo per la prima volta all’ospedale Maggiore di Bologna
Il reparto di chirurgia dell’ospedale Maggiore di Bologna ha effettuato per la prima volta un prelievo combinato di organi da un donatore a cuore fermo. L’intervento ha coinvolto il rene, il fegato e il cuore, grazie a una nuova tecnica che permette di prelevare più organi contemporaneamente. Questa operazione rappresenta un passo avanti nella gestione delle donazioni, offrendo nuove speranze ai pazienti in lista d’attesa. L’intervento è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra vari centri di eccellenza.
Bologna, 20 febbraio 2026 - Per la prima volta all'ospedale Maggiore di Bologna è stato eseguito un prelievo combinato di cuore, fegato e reni, da donatore a cuore fermo, grazie alla collaborazione tra Centro Regionale Trapianti, Ausl Bologna, Irccs Sant’Orsola e Policlinico di Modena. Muore e dona gli organi: "Esempio di umanità" La procedura. La procedura nota in medicina come Donation after Circulatory Death è stata eseguita nelle scorse settimane. La donazione di cuore Dcd - spiega in una nota l'Ausl - è una procedura di elevata complessità tecnica e organizzativa, possibile in Italia solo dal 2023 e diventata operativa nello stesso anno anche nel programma di donazione e trapianto della Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Donazione d'organi a cuore fermo: prelevato il fegato a un paziente morto dopo un'emorragia cerebrale
Leggi anche: MIlitello, terzo prelievo di organi in 30 mesi all’Ospedale Basso-RagusaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bambino cuore bruciato: dal prelievo al trapianto, solo 5 ore per salvare gli organi; Come funziona davvero il sistema dei trapianti d'organo; L'aereo con gli organi da trapiantare ha un guasto, a Caselle Torinese interviene l'elisoccorso per il piano d'emergenza; Donazioni di organi e tessuti: i dati degli ospedali di Lecco e Merate.
Donazione di organi a cuore fermo, per la prima volta al Maggiore: prelevato anche il cuoreUn evento di grande rilievo clinico, organizzativo e umano. Per la prima volta all’Ospedale Maggiore, nelle scorse settimane, è stato effettuato un prelievo combinato di cuore, fegato e reni da donato ... sassuolo2000.it
Donazione di organi a cuore fermo, al Maggiore per la prima volta prelevato anche il cuoreHanno lavorato in concerto diverse équipe. L’Ausl di Bologna: Grazie ai donatori e ai famigliari possibile un gesto di grande valore etico e umano ... bologna.repubblica.it
Donazione di organi a cuore fermo, al Maggiore per la prima volta prelevato anche il cuore x.com
Aido Carpi compie 50 anni "Promuovere la cultura della donazione volontaria, consapevole, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule" AAIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule - facebook.com facebook