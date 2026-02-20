Il reparto di chirurgia dell’ospedale Maggiore di Bologna ha effettuato per la prima volta un prelievo combinato di organi da un donatore a cuore fermo. L’intervento ha coinvolto il rene, il fegato e il cuore, grazie a una nuova tecnica che permette di prelevare più organi contemporaneamente. Questa operazione rappresenta un passo avanti nella gestione delle donazioni, offrendo nuove speranze ai pazienti in lista d’attesa. L’intervento è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra vari centri di eccellenza.

Bologna, 20 febbraio 2026 - Per la prima volta all'ospedale Maggiore di Bologna è stato eseguito un prelievo combinato di cuore, fegato e reni, da donatore a cuore fermo, grazie alla collaborazione tra Centro Regionale Trapianti, Ausl Bologna, Irccs Sant’Orsola e Policlinico di Modena. Muore e dona gli organi: "Esempio di umanità" La procedura. La procedura nota in medicina come Donation after Circulatory Death è stata eseguita nelle scorse settimane. La donazione di cuore Dcd - spiega in una nota l'Ausl - è una procedura di elevata complessità tecnica e organizzativa, possibile in Italia solo dal 2023 e diventata operativa nello stesso anno anche nel programma di donazione e trapianto della Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donazione di organi, prelievo combinato a cuore fermo per la prima volta all’ospedale Maggiore di Bologna

