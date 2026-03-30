Il Cile ha bloccato la trasformazione del centro di tortura Colonia Dignidad in museo della memoria

Il governo cileno ha deciso di impedire la riqualificazione di un ex centro di tortura, utilizzato durante il periodo della dittatura di Augusto Pinochet, in un museo dedicato alla memoria. La decisione è arrivata sotto la guida del presidente con orientamenti ultraconservatori. La struttura, chiamata Colonia Dignidad, è stata storicamente utilizzata per incarcerare e torturare oppositori politici.

Il governo del Cile, guidato dall’ultraconservatore José Antonio Kast, ha bloccato il progetto di trasformare Colonia Dignidad, un centro di tortura degli oppositori politici durante la dittatura di Augusto Pinochet, in un museo per la memoria. Il piano, voluto dall’ex presidente Gabriel Boric, proponeva di espropriare le strutture che, attualmente, sono state convertite in un ristorante e un albergo. Entrambe le attività sono gestite dagli eredi dei “coloni” che rispondevano all’ex soldato nazista Paul Schäfer, che aveva fondato una setta religiosa in Germania, per poi trasferirsi in Sud America negli anni Sessanta. L’11 settembre del 2024,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Cile ha bloccato la trasformazione del centro di tortura Colonia Dignidad in museo della memoria Una selezione di notizie su Colonia Dignidad Il Cile ha bloccato l’esproprio di un noto centro di torturaIl nuovo governo dell’ultraconservatore José Kast ha annullato il piano per trasformare Colonia Dignidad in un luogo della memoria Il governo cileno,... "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana": la mostra al Museo del Mare di PorticelloLa "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana" al Museo del Mare di Porticello, a Santa Flavia, dal 7 al 12 aprile 2026. 'Muselmann' - Mostra al Museo della grafica in occasione del Giorno della memoriaIn occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica ospiterà la mostra 'Muselmann', promossa dal CISE (Centro Interdipartimentale di...