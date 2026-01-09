' Muselmann' - Mostra al Museo della grafica in occasione del Giorno della memoria

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica presenta la mostra

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica ospiterà la mostra 'Muselmann', promossa dal CISE (Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici 'Michele Luzzati', Università di Pisa) e dall’Accademia delle Belle Arti di Brera, in collaborazione con il Museo della Grafica, il. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

