Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana | la mostra al Museo del Mare di Porticello

Dal 7 al 12 aprile 2026, il Museo del Mare di Porticello ospita la mostra intitolata

La "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana" al Museo del Mare di Porticello, a Santa Flavia, dal 7 al 12 aprile 2026.La mostra, realizzata dal primo capitano Cri Mario Martinez, espone diorami e modelli estremamente dettagliati (ambulanze storiche, ospedali da campo, figurini). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Fiamma Olimpica al Museo della Croce Rossa a Castiglione delle StiviereDopo aver lasciato la provincia di Brescia, transitando per Desenzano del Garda, il viaggio della Fiamma Olimpica ha toccato oggi Castiglione delle...

Milano Cortina, la fiaccola olimpica al Museo della Croce Rossa: “Un messaggio di speranza per chi soffre”Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Il Sacro Fuoco Olimpico, oggi, in Lombardia, nel Veneto e in Trentino Alto Adige attraversa la storia.

Celebrato il 161esimo anniversario della Croce Rossa Italiana161 anni e non sentirli. L'anniversario festeggiato dalla Croce Rossa Italiana è stato celebrato anche a Isernia, in Piazza Celestino V al Museo Civico della Memoria e della Storia. Un'occasione per ... rainews.it

Croce rossa: il 21 giugno raduno mondiale a Solferino per la storica fiaccolata. Al via oggi il campo nazionale di formazione. Valastro, l’odio non cancelli il valore ...Per la Croce rossa italiana torna il tradizionale appuntamento con Solferino che, anche quest’anno, porterà nel mantovano migliaia di volontarie e volontari provenienti da tutto il mondo per celebrare ... agensir.it