Un sistema di intelligenza artificiale è stato coinvolto in un dibattito riguardo alle decisioni sul trattamento di un calciatore professionista. L’AI ha affermato che il giocatore può ricevere cure ovunque desideri e che sarebbe difficile escluderlo dalle partite. La discussione riguarda le possibili implicazioni di questa posizione nel contesto delle politiche sportive e delle normative legali.

Claude, l’intelligenza artificiale, interrogata su quelli che potrebbero essere gli sviluppi del caso Lukaku e su quello che dice l’accordo tra la Figc e l’Associazione calciatori, ha sentenziato: Cosa dice l’accordo collettivo Associazione calciatori-Lega Serie A Il punto chiave è questo: l’accordo collettivo riconosce al calciatore il diritto di sottoporsi a cure e riabilitazione dove e come vuole, una volta che il problema fisico sia accertato. Lo dice chiaramente anche Pietro Lo Monaco: “Il regolamento collettivo consente al giocatore di guarire dove e come vuole, una volta stabilito il problema fisico.” Lukaku ha un’infiammazione e liquido all’ileopsoas — problema certificato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il caso Lukaku per l’AI: “Può curarsi dove vuole, arduo metterlo fuori rosa”

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