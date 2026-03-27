lukaku il napoli ha valutato se metterlo fuori rosa

Il Napoli ha deciso di valutare la possibilità di mettere fuori rosa l’attaccante. La giornata ha visto spostamenti tra Castel Volturno e Torino, dove l’allenatore ha preso alcuni giorni di riposo per prepararsi alle prossime partite di campionato. La questione legata a Lukaku ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali.

È stata una giornata agitata tra Castel Volturno e Torino dove Antonio Conte è andato a riposarsi qualche giorno per staccare in vista del finale di campionato. Finale di stagione in cui il Napoli ha l’obiettivo di conquistare la prossima Champions, magari di finire secondi in campionato e poi, per qualcuno, addirittura potrebbe puntare allo storico bis. Inter e Milan permettendo, ovviamente. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport racconta la giornata di ieri. Del Napoli che non si aspettava la decisione di Lukaku di non rientrare alla base. Ricordiamo che Lukaku è un signor professionista anche se le sue bizze sono proverbiali (chiedere agli interisti). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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