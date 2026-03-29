A Napoli, la situazione di Romelu Lukaku continua a essere al centro dell’attenzione. Il club ha dato un ultimatum al giocatore, con la possibilità che possa essere escluso dalla rosa. La vicenda riguarda le dinamiche interne alla squadra e le decisioni prese dalla società riguardo al futuro del calciatore. La questione resta aperta e al centro delle discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il caso del calciatore belga non è ancora chiuso, con il Napoli che ha dato un’ultimatum al calciatore. “Ancora quarantotto ore per chiudere il caso o per aprirne un altro. Se Romelu Lukaku non si presenterà alla ripresa degli allenamenti fissata da Conte per martedì al centro sportivo di Castel Volturno, allora finirà fuori rosa. La linea del Napoli è scritta e non si limiterà alla multa che giovedì ha rappresentato la prima reazione al mancato rientro del centravanti in sede. Lukaku e Antonio non hanno avuto contatti diretti, almeno fino alla serata di ieri. Ma le diplomazie hanno ovviamente lavorato sin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ultimatum Napoli per Lukaku, il belga può finire fuori rosa

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