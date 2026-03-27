Lukaku, noto per il suo fisico imponente, è stato uno dei centravanti di rilievo a livello internazionale. Di recente, ha deciso di restare in Belgio, suscitando l’attenzione del club di appartenenza, che avrebbe intenzione di metterlo fuori rosa. Questa situazione ha generato discussioni tra addetti ai lavori, mentre il calciatore continua a essere al centro delle cronache sportive.

La “bestia”, com’è chiamato per il suo fisico straripante, è stato uno dei più grandi centravanti del mondo. E del resto non si segnano oltre 400 gol ufficiali se non si è forti. Ma l’inquietudine di Romelo Lukaku lo ha accompagnato per tutta la sua vita calcistica. E così ecco arrivare l’ultima bizza. Il campione belga è rimasto in patria e non vuole tornare a Napoli ad allenarsi. Rischiando di finire fuori rosa. Il caso. Convocato da Rudi Garcia per le amichevoli contro Usa e Messico, Lukaku (infortunatosi il 14 agosto in amichevole) è rientrato da poco, segnando anche un gol a Verona. Ma Conte lo ha fatto giocare poco sinora, in tutto 64 minuti, e con il suo fisico è un problema serio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima bizza di Lukaku: resta in Belgio e il Napoli vuole metterlo fuori rosa. Le inquietudini di un campione

Articoli correlati

Lukaku, il Napoli ha valutato se metterlo fuori rosaLukaku, il Napoli ha valutato se metterlo fuori rosa È stata una giornata agitata tra Castel Volturno e Torino dove Antonio Conte è andato a...

Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosaCome dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare.

Il ritorno di Big Rom #Lukaku salva il Napoli all’ultimo secondo

Contenuti e approfondimenti su L'ultima bizza di Lukaku resta in...

Temi più discussi: Conte punta sempre più in alto, il Napoli non si ferma; Dal Belgio: Lukaku resterà anche l’anno prossimo, De Bruyne vuole vincere a Napoli; Napoli, paradosso Lukaku: segna ma non gioca, il futuro è in bilico; Caso Lukaku a Napoli: l’attaccante resta in Belgio.

Paradosso Lukaku: litiga col Napoli e rischia di restare fuori rosa, ma i tifosi sono con luiDallo scudetto al rischio di rimanere fuori rosa: il calvario di Big Rom attraversa il dolore per la morte del padre e un recupero difficile. Ma nonostante l'ultimatum della società, il popolo azzurro ... msn.com

Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivoRomelu Lukaku non scenderà in campo nelle prossime due partite internazionali contro il Belgio. L'attaccante ha deciso di saltare le amichevoli contro Messico e Stati Uniti, programmate in preparazion ... msn.com

Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa. Cosa fareste con lui Come dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare. - facebook.com facebook

#Lukaku ha uno degli stipendi top del #Napoli, ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio e nel frattempo #ADL e #Conte hanno investito soldi e tempo sul sostituto. Che è indiscutibilmente il titolare del presente e del futuro. Ergo, una riserva a 6 netti al x.com