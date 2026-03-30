Il 17enne di Perugia che progettava una strage a scuola | altri 7 minorenni indagati caso può arrivare al Copasir
Un ragazzo di 17 anni di Perugia è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato una strage all’interno di una scuola. Le indagini hanno portato alla luce un coinvolgimento di altri sette minorenni, anch’essi iscritti nel registro degli indagati. La vicenda, che si sviluppa anche attraverso comunicazioni online, potrebbe essere portata all’attenzione del Copasir.
Un 17enne è stato arrestato per aver pianificato una strage a scuola, maturata in ambienti online neonazisti. Diffondeva manuali per armi ed esplosivi e inneggiava a stragisti. Perquisiti altri 7 minorenni. Il caso potrebbe essere esaminato dal Copasir. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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