Negrita | La storia i viaggi le canzoni sette date esclusive in acustico – versione Talk & Live con Gianmaurizio Foderaro

Questa estate, i Negrita terranno sette concerti in forma acustica, denominati “Talk & Live”, in località con un patrimonio storico e paesaggistico particolare. Gli eventi rappresentano le uniche esibizioni dal vivo della band nella stagione, offrendo uno spettacolo intimo e coinvolgente. Le date sono programmate in diverse località italiane, tutte caratterizzate da un ambiente suggestivo e ricco di fascino.

AREZZO – Questa estate i Negrita torneranno dal vivo per sette date esclusive, unici appuntamenti live della stagione, con il fortunato format acustico “Talk & Live”: spettacolo intimo e coinvolgente, in località affascinanti e ricche di storia. Dopo il grandissimo successo del tour in teatro nel 2025, la rock band toscana si prepara ad un nuovo viaggio con l’annuncio di una serie di serate che uniscono musica e racconto in una formula inedita in cui Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich saranno accompagnati, in alcuni momenti della scaletta, da Giacomo Rossetti (basso e tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina (percussioni). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Negrita: “La storia, i viaggi, le canzoni”, sette date esclusive in acustico – versione “Talk & Live” con Gianmaurizio Foderaro Articoli correlati I Melancholia tornano con “Le Ultime Pagine”: quattro date esclusive per inaugurare una nuova fase artisticaDopo quattro anni di silenzio, i Melancholia tornano sulle scene con “Le Ultime Pagine”, un progetto live pensato come esperienza immersiva capace di... Cappelletti presenta ‘In Acustico & Friends’, nuova iniziativa musicale con artisti collaborativiRobert Cappelletti, cantante e performer romagnola di riferimento, si impegna in una nuova avventura musicale: “In acustico & Friends”, un progetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gianmaurizio Foderaro Discussioni sull' argomento Negrita @ Porto Antico EstateSpettacolo 2026; ViviFortezza accende l’estate: da Ranieri ai Negrita fino a Brancale, Siena si prepara ai grandi eventi; ESTATE ROCK, DOPO 21 ANNI I NEGRITA TORNANO IN CONCERTO A SIENA; Vivi Fortezza, il 29 di luglio arrivano i Negrita. Ad agosto i Negrita al Forte di BardIl 2 agosto Aosta Classica porterà i Negrita al Forte di Bard in formazione unplugged, ovvero in trio, e con Gianmaurizio Foderaro che guiderà il racconto della storia della rock band. Quella al Forte ... rainews.it Il 13 marzo al Teatro Alessandrino siamo stati partner di “Cuore Non Stop”, l’evento benefico per i 30 anni della Cardiochirurgia dell’AOU di Alessandria. Una serata speciale con #AntonellaClerici e Gianmaurizio Foderaro, tra emozione, ricerca e solidarie - facebook.com facebook