Estate di Talk & Live per i Negrita | le date

Questa estate i Negrita terranno sette concerti in diverse località italiane, caratterizzati dal format acustico “Talk & Live”. Gli eventi si svolgeranno in luoghi storici e suggestivi, offrendo agli spettatori uno spettacolo intimo e coinvolgente. Questi appuntamenti rappresentano le uniche esibizioni live della band nella stagione.

Il format darà ampio spazio alla musica dal vivo creando un dialogo tra esecuzioni e momenti di racconto, così da offrire al pubblico la possibilità di cogliere l’essenza più autentica della band. A chiacchierare con loro ci sarà Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, media partner del tour, che guiderà il percorso, con un racconto sia radiofonico che “on stage” sul palco. Parole e musica per trent’anni di rock vissuto e suonato senza compromessi, tra energia e riflessione, con l’irruenza della gioventù ma anche lo sguardo di insieme della maturità. Un racconto che è anche lucida riflessione sulla nostra società e sul nostro mondo, sospeso tra l’eco di Bob Dylan e l’anima più viscerale del rock and roll, offrendo anche l’occasione di riscoprire il sound energico e profondo della band toscana in una dimensione nuova e coinvolgente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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