I garagisti contro il Drake | al MAUTO la grande sfida tra Ferrari e l' Inghilterra la mostra fino all' 11 ottobre
A Torino, fino all’11 ottobre, si tiene una mostra al MAUTO dedicata alla storia della Formula 1, con un focus sulla rivalità tra le scuderie italiane e britanniche. L’esposizione, aperta al pubblico dal 2 aprile, include auto e materiali legati alle competizioni motoristiche. Il percorso mette in evidenza le sfide tra i piloti e le case automobilistiche che hanno segnato un’epoca.
Torino celebra l'epopea della Formula 1 con un'esposizione senza precedenti. Dal 2 aprile all'11 ottobre 2026, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile presenta “I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi”, la più completa rassegna dedicata ai team d'Oltremanica che, tra gli anni Sessanta e gli Ottanta, rivoluzionarono il motorsport sfidando il dominio di Maranello. Enzo Ferrari li definiva con una punta di sarcasmo "i garagisti": erano i piccoli team indipendenti britannici che, partendo da atelier tecnici, riuscirono a mettere in crisi il potere della scuderia italiana. La mostra, curata da Carlo Cavicchi... 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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