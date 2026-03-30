I garagisti contro il Drake | al MAUTO la grande sfida tra Ferrari e l' Inghilterra la mostra fino all' 11 ottobre

A Torino, fino all’11 ottobre, si tiene una mostra al MAUTO dedicata alla storia della Formula 1, con un focus sulla rivalità tra le scuderie italiane e britanniche. L’esposizione, aperta al pubblico dal 2 aprile, include auto e materiali legati alle competizioni motoristiche. Il percorso mette in evidenza le sfide tra i piloti e le case automobilistiche che hanno segnato un’epoca.