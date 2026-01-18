L’auto come idea | in mostra al MAUTO di Torino la visione rivoluzionaria di Alain Bublex
Il MAUTO di Torino presenta una mostra dedicata alla visione innovativa di Alain Bublex, che mette in discussione il concetto di automobile. L’esposizione invita a riflettere su cosa definisce veramente un’auto: la sua meccanica o lo spazio che occupa. Attraverso questa esposizione, il museo propone un’interessante interpretazione del ruolo delle automobili nel nostro rapporto con il design e l’ambiente.
Cosa definisce davvero un'automobile? È la sua meccanica o la forma dello spazio che racchiude? A queste domande prova a rispondere il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino con il progetto espositivo "Automobili. Una storia di innovazione concettuale", firmato dall’artista francese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
