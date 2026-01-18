L’auto come idea | in mostra al MAUTO di Torino la visione rivoluzionaria di Alain Bublex

Da torinotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MAUTO di Torino presenta una mostra dedicata alla visione innovativa di Alain Bublex, che mette in discussione il concetto di automobile. L’esposizione invita a riflettere su cosa definisce veramente un’auto: la sua meccanica o lo spazio che occupa. Attraverso questa esposizione, il museo propone un’interessante interpretazione del ruolo delle automobili nel nostro rapporto con il design e l’ambiente.

Cosa definisce davvero un'automobile? È la sua meccanica o la forma dello spazio che racchiude? A queste domande prova a rispondere il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino con il progetto espositivo "Automobili. Una storia di innovazione concettuale", firmato dall’artista francese. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il mito Ferrari in mostra al Mauto

Leggi anche: Verbania: al Museo del Paesaggio la mostra "La visione, la forma" di Alessandro Marchetti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.