di Leo Turrini C’è una Ferrari che batte nel cuore del Drake. Sissignore: è la nuova versione della 499, la macchina che dopo oltre mezzo secolo ha riportato a Maranello il titolo mondiale Wec. Ieri la livrea del modello 2026 è stata svelata nel museo modenese dedicato al Fondatore. Una bella idea. Dirò subito che magari è un sogno impossibile, ci mancherebbe. Però, osservando le linee e i colori della 499, la unica Ferrari vincente dell’era John Elkann, beh, mi sono trovato costretto a pensare alcune cose. La prima. Ogni brand ha una sua storia. Giustamente noi contemporanei identifichiamo l’anima corsaiola del Cavallino nella F1, eppure è vero che la leggenda cominciò sulle strade della 24 Ore di Le Mans. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ferrari, il sogno è seguire le orme del Drake. La nuova 499 nasce per un poker a Le Mans

