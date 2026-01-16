La vera storia di Ferrari di Michael Mann e dell’anno in cui in cui il Drake rischiò tutto e 11 persone morirono per la sua azienda

Nel 2023, Michael Mann ha presentato il film Ferrari alla Mostra del Cinema di Venezia, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita di Enzo Ferrari e la nascita del marchio. Il film ripercorre momenti significativi della storia, tra successi e sfide, tra cui eventi tragici legati alla carriera di Ferrari. Questa pellicola permette di conoscere aspetti meno noti di un’icona dell’automobilismo italiano.

Nel 2023 Michael Mann ha portato alla Mostra del Cinema di Venezia il film Ferrari, svelando alcune pagine poco conosciute della storia dell’uomo che ha dato vita al mondo automobilistico italiano. Alla base c’è la biografia del 1991 scritta da Brock Yates, intitolata Enzo Ferrari: The Man and the Machine, che si concentra su un momento particolarmente buio nella vita del fondatore della Ferrari: il 1957, anno in cui l’imprenditore modenese si trovò ad affrontare contemporaneamente un lutto familiare devastante, una crisi aziendale senza precedenti e un matrimonio al collasso. Il figlio di Enzo Ferrari, Alfredo detto Dino, era morto il 30 giugno 1956 a soli 24 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

