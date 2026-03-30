Oggi pomeriggio, presso Palazzo Caracciolo, si sono incontrati i rappresentanti dei comitati contrari all’attuale proposta di modifica costituzionale. L’appuntamento si è svolto un giorno dopo l’annuncio ufficiale delle iniziative di protesta e delle mobilitazioni previste per le prossime settimane. I partecipanti hanno discusso delle modalità di espressione della loro posizione e hanno ribadito l’importanza di coinvolgere la cittadinanza nel dibattito pubblico.

Referendum sulla giustizia, riflessioni dopo la vittoria: giovani protagonisti, società civile in prima linea e una sfida che ricomincia Palazzo Caracciolo, oggi pomeriggio. I comitati del no si siedono attorno a un tavolo, il giorno dopo. Il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia è andato come doveva andare, o meglio: come in pochi si aspettavano. Adesso bisogna decidere cosa farne. Avellino è arrivata seconda in Campania per voti contrari alla riforma. Tra le più alte percentuali di no in tutto il Sud. Non è un numero da appendere al muro: è una responsabilità. Maria Grazia Papa, attivista tra i riferimenti del comitato, lo dice senza giri di parole: «I sondaggi sono stati sbugiardati, poiché in tanti davano per scontata una vittoria del sì. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - I comitati del No ad Avellino: "Ora la responsabilità di dare voce alla Costituzione"

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