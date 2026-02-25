Don Luigi Merola ad Avellino | voce di legalità tra i giovani

Un incontro che non ha cercato applausi ma riflessioni, e che si è inserito nel programma educativo della scuola, volto a sensibilizzare i giovani sulla legalità e sulla cittadinanza attiva. Il tema era chiaro: “Quando la fede anima la vocazione alla legalità”. E per i ragazzi, è stata un’occasione per guardarsi dentro, per pensare alla responsabilità, all’impegno e alle scelte che definiranno il loro futuro. A dare il via alla mattinata, i saluti istituzionali della dirigente scolastica, professoressa Antonella Pappalardo. “L'importanza della presenza di Don Luigi Merola sta nel dare voce al silenzio, perché i ragazzi oggi ricevono solo input negativi e esempi negativi. Pertanto, è giusto che ascoltino dalle parole di chi compie il bene ogni giorno cosa significa essere positivi e diffondere positività”. Parole che non hanno bisogno di spiegazioni, tanto sono piene di verità. Il moderatore, avvocato Almerigo Pantalone, ha guidato l’incontro, ma la voce di Merola non ha mai perso forza, come un’onda che va dritta alla riva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

