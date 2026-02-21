La marcia per l’Ucraina a Milano per dare voce alla resistenza

Domani, domenica 22 febbraio, le strade di Milano si riempiranno di persone che vogliono sostenere l’Ucraina, portando bandiere e striscioni. La manifestazione nasce per mostrare solidarietà alla popolazione ucraina colpita dal conflitto e coinvolgerà cittadini, associazioni e studenti. La piazza principale si animerà con discorsi, musica e momenti di raccolta. La città si prepara a vivere un momento di forte partecipazione pubblica.

Domani, domenica 22 febbraio, le strade di Milano torneranno a tingersi del giallo e del blu dell'Ucraina. Sono passati quattro anni da quel 24 febbraio del 2022 che ha cambiato il volto dell'Europa, un tempo sufficientemente lungo per far passare la cronaca dell'aggressione russa dalle prime pagine ai trafiletti, dal primo piano allo sfondo. Mentre il mondo rischia di scivolare nella war fatigue e la politica internazionale attraversa fasi di profonda incertezza, l'associazione UaMi (la comunità ucraina di Milano) chiama a raccolta la cittadinanza in Piazza XXV Aprile con una marcia per ribadire il sostegno alla resistenza di Kyjiv.