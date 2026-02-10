Incontri all' imbrunire la giovane autrice Elisa Spada presenta la raccolta di poesie Dare voce alla voce

La giovane autrice Elisa Spada ha presentato la sua raccolta di poesie

Al Vicolo Pescheria di Montiano, venerdì 13 febbraio nuovo appuntamento con la rassegna di incontri letterari "Sguardi dentro, sguardi fuori. Incontri di parole all'imbrunire". Ospite dell'incontro sarà Elisa Spada, giovanissima autrice cesenaticense, che presenterà la sua raccolta di poesie "Dare voce alla voce". Ad accompagnare l'autrice sarà Bruno Suppo, coordinatore della rassegna insieme a Manuela Gori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

