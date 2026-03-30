Secondo l’ex presidente degli Stati Uniti, tre elementi potrebbero favorire un avvicinamento alla pace con l’Iran: un cambio di regime, una leadership più ragionevole e trattative autentiche. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di commento sulla situazione politica e militare tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche di eventuali sviluppi.

Roma – Terzo regime, leadership ragionevole e serie trattative per la pace. Sono questi i tre fattori che farebbero ben sperare il presidente americano Donald Trump a proposito della guerra contro la Repubblica islamica. Secondo il tycoon, infatti, gli Stati Uniti starebbero negoziando con Teheran e che l’accordo “potrebbe esserci a breve”. E questo perché – a detta di Trump – in Iran ci sarebbe stato un regime change, anzi più di uno: “Un regime è stato decimato, il successivo è morto e ora parliamo con un terzo, composto da persone diverse e ragionevoli”. Ma con l’Iran, ha aggiunto il tycoon, “non si sa mai”. epa12860597 White House Press Secretary Karoline Leavitt reacts while speaking to reporters in the briefing room of the White House in Washington, DC, USA, 30 March 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I 3 fattori che avvicinano la pace in Iran, secondo Trump: terzo cambio di regime, leadership “ragionevole” e trattative “serie”

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