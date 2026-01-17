Trump invoca la fine del regime di Khamenei | È ora di cercare una nuova leadership in Iran – La diretta

In Iran, le proteste contro il regime degli Ayatollah continuano nel ventesimo giorno, nonostante la repressione severa e il bilancio di molte vittime. Donald Trump ha recentemente invitato a cercare una nuova leadership nel paese, evidenziando la crescente tensione politica e le sfide interne all’Iran. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà di un regime sotto pressione, mentre la mobilitazione popolare cresce senza sosta.

Nel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli Ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione durissima che sta provocando migliaia di vittime. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre in seguito alla svalutazione della moneta locale, si sono presto trasformate in dissenso anti-regime. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha fatto marcia indietro dopo aver lanciato diversi moniti, rinunciando per il momento a un intervento militare. Intanto, il ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani, ha invitato i connazionali a lasciare l'Iran, raccomandando che all'ambasciata rimanga solo il personale indispensabile.

