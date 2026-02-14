Iran Trump accelera | Accordo difficile cambio di regime sarebbe la cosa migliore

Donald Trump ha dichiarato che negoziare un accordo con l’Iran è complicato e ha aggiunto che cambiare il governo a Teheran sarebbe la soluzione più efficace. Questa affermazione arriva dopo settimane di tensioni tra Stati Uniti e Iran, mentre gli Stati Uniti rafforzano le sanzioni economiche contro il paese mediorientale.

(Adnkronos) – L’accordo con l’Iran “è difficile” e il cambio di regime a Teheran “sarebbe la cosa migliore”. Donald Trump invia nuovi segnali che somigliano ad un nuovo ultimatum. Il dialogo tra Stati Uniti e Iran è complesso e il presidente americano continua a fare riferimento ad un’opzione militare che torna ad essere più concreta che mai. “Partirà molto presto” una seconda portaerei verso il Medioriente, ne avremo bisogno, se non raggiungiamo un accordo”, dice Trump facendo riferimento al trasferimento della Uss Gerald R. Ford, cardine della flotta a stelle e strisce, dai Caraibi al Medioriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump ha annunciato di considerare un cambio di regime in Iran, facendo salire la tensione tra i due paesi.

In un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, le dichiarazioni di Ali Khamenei attribuiscono le recenti esecuzioni in Iran a Donald Trump, ritenendo che le sue azioni abbiano contribuito alla situazione attuale.

