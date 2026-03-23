Donald Trump ha sostenuto, parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis, che in Iran è in corso un cambio di regime. Il presidente ha poi ribadito che gli Stati Uniti e Israele “hanno eliminato la leadership” di Teheran. “Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali con l’Iran”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis. Negli ultimi due giorni, Usa e Iran hanno intrattenuto “colloqui molto buoni e produttivi su una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente”, ha aggiunto Trump. Uno scenario che ha spinto il tycoon a rinviare di cinque giorni tutti gli attacchi americane contro le infrastrutture energetiche di Teheran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Trump: “È in corso un cambio di regime, raggiunto un accordo”

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