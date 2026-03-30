Haiti | 70 morti nel massacro di Artibonite 6.000 sfollati

In Haiti, nella regione di Artibonite, un attacco condotto da un gruppo armato ha provocato almeno 70 morti e 30 feriti. L'evento ha anche portato allo sfollamento di circa 6.000 persone. La violenza ha interessato una zona già colpita da problemi di sicurezza e instabilità. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di soccorso e indagini sull’accaduto.

Un bilancio sanguinoso ha colpito la regione di Artibonite in Haiti, dove un attacco di banda ha causato almeno 70 morti e 30 feriti. L’assalto, avvenuto domenica alle ore 03:00 nella zona di Jean-Denis, ha costretto quasi 6.000 persone a fuggire dalle loro case, trasformando il granaio del paese in una zona di guerra aperta. Le autorità locali avevano inizialmente fornito cifre molto inferiori, parlando di 16 o 17 vittime, ma un gruppo per i diritti umani ha corretto drasticamente il conto alla ribalta. La discrepanza tra i dati ufficiali e la realtà sul campo evidenzia una frattura profonda nel sistema di raccolta informazioni e nella gestione della crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Haiti: 70 morti nel massacro di Artibonite, 6.000 sfollati Articoli correlati Leggi anche: Libano in crisi: 1000 morti, 800.000 sfollati e il crollo Leggi anche: Grattacielo, accolti 70 sfollati: "Siamo uniti come nel post sisma" San Siro crede nel ribaltone: in 70.000 per spingere l'Inter contro il BodoSarà il desiderio di rimonta, il bel tempo o il passaparola, ma in mattinata si è impennata la vendita di biglietti nerazzurri per la sfida di...