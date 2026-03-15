Il Libano sta affrontando una crisi grave con più di mille morti e circa 800.000 persone sfollate che trovano riparo in parcheggi e edifici religiosi. La situazione ha portato al crollo di parti del paese, lasciando molte comunità senza casa e risorse. La crisi si manifesta in modo evidente e coinvolge vaste aree del territorio libanese.

Il Libano vive una crisi senza precedenti, con oltre mille morti e 800.000 sfollati costretti a cercare rifugio in parcheggi o edifici religiosi. Mentre il vescovo latino di Beirut, Cesar Essayan, porta la sua testimonianza alla fiera Fa’ la cosa giusta! a Milano Rho, si evidenzia come l’80% della popolazione sia scivolato sotto la soglia di povertà. La visita del prelato non è un semplice atto di solidarietà, ma un tentativo di far comprendere all’Italia la gravità di uno scenario che vede scuole aperte ma permeate da stress estremo e dall’ombra costante dei droni israeliani. La presenza di don Carlo Giorgi e del console generale Ziad Taan sottolinea l’urgenza di un modello di convivenza interreligiosa che rischia di crollare definitivamente se non si affrontano le radici storiche del conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano in crisi: 1000 morti, 800.000 sfollati e il crollo

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