San Siro crede nel ribaltone | in 70.000 per spingere l' Inter contro il Bodo

San Siro si riempie di tifosi per sostenere l'Inter contro il Bodo, dopo aver venduto 500 biglietti all'ora. La causa è la voglia di vedere una rimonta importante e di riempire lo stadio di passione. I supporter nerazzurri si organizzano per spingere la squadra, con l’obiettivo di creare un’atmosfera incredibile. La partita si avvicina e i tifosi sono pronti a dare il massimo.

Sarà il desiderio di rimonta, il bel tempo o il passaparola, ma in mattinata si è impennata la vendita di biglietti nerazzurri per la sfida di stasera contro il Bodo Glimt. Fino a ieri il sold out sembrava distante, ma adesso non pare più così impossibile perché in mattinata si è raggiunta a sorpresa quota 70.000: ora i tagliandi si vendono al ritmo di circa 500 l’ora, molto superiore rispetto agli ultimi giorni. In ogni caso, un ottimo risultato considerando anche che lo stadio era tutto da riempire (la partita non era compresa in nessun abbonamento) e che il nuovo format Champions prevede pochissimo tempo per vendere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Notte di redenzione a San Siro: Chivu chiama l’Inter all’impresa contro il Bodo/GlimtChivu ha richiesto all’Inter di reagire dopo il 3-1 subito in Norvegia, causa di una situazione difficile in Champions League.

Inter, Dimarco chiama la rivolta: “Ribaltiamo il Bodo a San Siro”Federico Dimarco ha acceso una rivolta tra i tifosi nerazzurri, invitando la squadra a ribaltare il risultato contro il BodoGlimt.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chivu ci crede: Inter, possiamo ribaltare il risultato. E sul ritorno di Dumfries...; Dalla Valfloriana alle luci di San Siro: Ho trattenuto il fiato per tutta l'esibizione, la 20enne Davoli alla Cerimonia dei Giochi: Senza parole per la congiunzione dei cerchi; Milan-Como chiude la 24ª giornata di Serie A: sfida decisiva a San Siro; Inter-Juve e il caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Spalletti, Comolli, Modesto e Chiellini.

Cose da ricordare passate da San SiroDopo anni di discussioni il consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio di San Siro. L’approvazione era attesa, necessaria per poter arrivare a quello che ora è l’esito più ... ilpost.it

Il nuovo San Siro? Milan e Inter ci giocheranno nel 2030. Sul no del Tar a San Donato pensiamo al ricorso. Parla Paolo ScaroniIl progetto di costruire un nuovo stadio per Milan e Inter, sempre a San Siro, «sarebbe piaciuto molto a Silvio Berlusconi». Ne è sicuro Paolo Scaroni, presidente del Milan e grande promotore del ... milanofinanza.it

San Siro è solo rossonero per Jens Petter Hauge: il numero 10 del Bodø/Glimt con un passato al Milan carica così il suo “derby” contro l’Inter mentre attraversa il tunnel dello stadio Instagram / FK Bodø/Glimt - facebook.com facebook

#Biasin sull' #Inter a caccia della rimonta contro il #BodøGlimt: San Siro conta: in trasferta i norvegesi perdono il "fattore campo". Mente libera: il +10 in #SerieA aiuta a dare il 100%. Servono 3 gol: basilare sbloccarla subito o sarà dura. Missi x.com