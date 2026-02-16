Grattacielo accolti 70 sfollati | Siamo uniti come nel post sisma

Il grattacielo ha ospitato settanta persone sfollate dopo il crollo, perché non avevano più una casa. La Caritas e Viale K hanno aperto le porte per offrire loro un riparo temporaneo. Tra gli sfollati ci sono famiglie con bambini e anziani, che ora cercano conforto in un luogo sicuro.

Non si ferma la mobilitazione del mondo del volontariato. Sono settanta gli sfollati del grattacielo accolti da Caritas e Viale K. "Come in una partita di Carling dopo aver tirato la pietra si va a vedere cosa è successo e a progettare la prossima mossa così dopo lo sgombero delle torri si deve fare il punto della situazione e guardare avanti", così interviene Domenico Bedin, presidente dell'associazione Viale K. "Il Grattacielo vuoto – riprende – sarà ancora una sfida per i proprietari e la città tutta. Abbiamo famiglie in accoglienze brevi e precarie, ospiti da parenti o amici e in strutture reperite dall'Asp per un periodo breve con il contributo delle famiglie stesse.