Grattacielo accolti 70 sfollati | Siamo uniti come nel post sisma

Da ilrestodelcarlino.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grattacielo ha ospitato settanta persone sfollate dopo il crollo, perché non avevano più una casa. La Caritas e Viale K hanno aperto le porte per offrire loro un riparo temporaneo. Tra gli sfollati ci sono famiglie con bambini e anziani, che ora cercano conforto in un luogo sicuro.

Non si ferma la mobilitazione del mondo del volontariato. Sono settanta gli sfollati del grattacielo accolti da Caritas e Viale K. "Come in una partita di Carling dopo aver tirato la pietra si va a vedere cosa è successo e a progettare la prossima mossa così dopo lo sgombero delle torri si deve fare il punto della situazione e guardare avanti", così interviene Domenico Bedin, presidente dell’associazione Viale K. "Il Grattacielo vuoto – riprende – sarà ancora una sfida per i proprietari e la città tutta. Abbiamo famiglie in accoglienze brevi e precarie, ospiti da parenti o amici e in strutture reperite dall’Asp per un periodo breve con il contributo delle famiglie stesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

grattacielo accolti 70 sfollati siamo uniti come nel post sisma
© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, accolti 70 sfollati: "Siamo uniti come nel post sisma"

Grattacielo, l'appello degli sfollati: "Senza Palapalestre siamo per strada, ci serve un tetto"

Dopo l’incendio al Grattacielo di via Felisatti, la torre B è stata dichiarata inagibile, lasciando molte famiglie senza sistemazione stabile.

Le 2.35: inferno al grattacielo. Rogo nel vano scale, è il panico. In 218 sfollati, 21 restano intossicati

Un incendio nel vano scale di un grattacielo alle 2.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Grattacielo, accolti 70 sfollati: Siamo uniti come nel post sisma.

grattacielo accolti 70 sfollatiA Ferrara i 500 sfollati del Grattacielo rischiano di non trovare casaA un mese dall'incendio nel palazzo, in centinaia vivono nell'ansia. Caritas: «Lavorano in Italia da anni, ma non hanno un tetto per i costi eccessivi e ... avvenire.it

Tra gli sfollati del Grattacielo: Brande, un pasto e speranze. Costretti a vivere alla giornataNon sappiamo dove andremo. Un grazie di cuore a chi ci ospita. Il giorno dopo aver liberato lo spazio del Palapalestre, quasi quaranta sfollati hanno trovato ospitalità nei locali di via Mura di ... ilrestodelcarlino.it