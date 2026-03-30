A Jan Deni, nel dipartimento dell’Artibonite, almeno 16 persone hanno perso la vita durante un attacco condotto da gruppi armati. La località è stata teatro di scontri tra le gang che hanno superato le difese locali, causando diverse vittime e danni. La situazione rimane tesa e le autorità stanno valutando le prossime mosse per fronteggiare la violenza.

Un bilancio di almeno 16 vittime ha segnato la località di Jan Deni, nel dipartimento dell’Artibonite, a seguito di un violento attacco sferrato dalle gang. L’azione è stata attribuita alla fazione Gran Grif, una delle due principali organizzazioni criminali che insanguinano l’isola, già dichiarata terrorista dagli Stati Uniti. L’intervento congiunto tra le forze della missione internazionale e la Polizia Nazionale Haitiana (PNH) si è svolto il 29 marzo 2026, ma i banditi avevano già compiuto stragi prima dell’arrivo degli agenti. Oltre ai morti, il conflitto ha lasciato sul campo altre 10 persone ferite e diverse abitazioni ridotte in cenere dalle fiamme appiccate dai criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haiti, 16 morti a Jan Deni: la guerriglia delle gang sfonda le difese

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