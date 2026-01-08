Gang di topi d’appartamento sfonda la caserma dei pompieri e ruba gli attrezzi da scasso

Recentemente, una banda di topi d’appartamento ha penetrato la caserma dei pompieri, sottraendo attrezzi essenziali per le operazioni di salvataggio. Questi strumenti sono fondamentali per il pronto intervento in situazioni di emergenza, e il loro furto rappresenta un grave danno per le attività di soccorso e la sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l’importanza di proteggere le attrezzature dei vigili del fuoco e di adottare misure di sicurezza adeguate.

Erano attrezzi che ai vigili del fuoco servivano per intervenire in situazioni di emergenza e salvare vite. Ma ora verranno usati con tutt'altre finalità, magari come attrezzi per mettere a segno effrazioni e commettere altri furti. Una banda di più persone è entrata in azione nella serata di martedì tra le 19 e le 21 derubando la sede del Distaccamento volontari dei vigili del fuoco di Mede, in via Cassolo. Con una Giulietta hanno sfondato una porta della caserma dei pompieri mentre all'interno non c'era nessuno e hanno portato via una gran quantità di attrezzi professionali per farsi largo oltre le porte serrate tra cui motoseghe, divaricatori e cesoie per un danno che complessivamente ammonta ad alcune decine di migliaia di euro.

