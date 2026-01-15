Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’ local media reports
Le forze di sicurezza haitiane hanno preso di mira le abitazioni del noto leader criminale Jimmy “Barbecue” Cherizier, secondo fonti locali. L’operazione mira a ridurre l’influenza delle gang nella regione, colpendo i principali punti di riferimento del leader. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a migliorare la sicurezza e la stabilità nel contesto difficile di Port-au-Prince.
PORT-AU-PRINCE, Jan 14 (Reuters) - Haitian security forces on Wednesday bombed homes belonging to top gang leader Jimmy “Barbecue” Cherizier, local news outlet Gazette Ha. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Haiti, gang spara contro Marines davanti ad ambasciata Usa
Leggi anche: Haiti va ai Mondiali: contro la povertà, le gang, le calamità naturali (ma senza tifosi)
Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’, local media reports.
Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’, local media reports - PRINCE, Jan 14 (Reuters) - internazionale.it
Haiti drone operation strikes home of gang leader 'Barbecue' - Haitian security forces on Wednesday bombed three houses belonging to top gang leader Jimmy "Barbecue" Cherizier, local outlet Gazette Haiti reported on Wednesday, ... uk.news.yahoo.com
Local media reports homes of gang leader 'Barbecue' destroyed in Haiti operation.
Dal 1950 Esperti Di Chicchi E Tostature Al Tuo Servizio Per Regalarti Un'esperienza Unica Acquista Dal Nostro Shop Online Il Prodotto Che Fa Per Te! Visita Lo Shop! www.caffehaitiromaeshop.it facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.