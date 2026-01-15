Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’ local media reports

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di sicurezza haitiane hanno preso di mira le abitazioni del noto leader criminale Jimmy “Barbecue” Cherizier, secondo fonti locali. L’operazione mira a ridurre l’influenza delle gang nella regione, colpendo i principali punti di riferimento del leader. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a migliorare la sicurezza e la stabilità nel contesto difficile di Port-au-Prince.

PORT-AU-PRINCE, Jan 14 (Reuters) - Haitian security forces on Wednesday bombed homes belonging to top gang leader Jimmy “Barbecue” Cherizier, local news outlet Gazette Ha. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

haiti operation destroys homes of gang leader 8216barbecue8217 local media reports

© Internazionale.it - Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’, local media reports

Leggi anche: Haiti, gang spara contro Marines davanti ad ambasciata Usa

Leggi anche: Haiti va ai Mondiali: contro la povertà, le gang, le calamità naturali (ma senza tifosi)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’, local media reports.

haiti operation destroys homesHaiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’, local media reports - PRINCE, Jan 14 (Reuters) - internazionale.it

Haiti drone operation strikes home of gang leader 'Barbecue' - Haitian security forces on Wednesday bombed three houses belonging to top gang leader Jimmy "Barbecue" Cherizier, local outlet Gazette Haiti reported on Wednesday, ... uk.news.yahoo.com

Local media reports homes of gang leader 'Barbecue' destroyed in Haiti operation.

Video Local media reports homes of gang leader 'Barbecue' destroyed in Haiti operation.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.