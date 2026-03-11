Guerriglia dei latinos gang fuori controllo all' Appio | VIDEO
Nella notte, nel quartiere Appio-Latino di Roma, si sono verificati scontri tra gruppi di giovani considerati appartenenti a gang di
Scene di ordinaria violenza a Roma. Scontri nella notte tra gang di "latinos" nel quartiere Appio-Latino. Il video postato dalla pagina Instagram Welcome To Favelas. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Articoli correlati
Sicurezza: Meloni, 'studiamo misure su baby gang, questione fuori controllo'Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sulla sicurezza "ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando.
Leggi anche: Meloni: “Studiamo misure su baby gang, la questione è fuori controllo”