Grattacielo Piemonte | il futuro delle Edicole Digitali nel Monferrato

Nel Grattacielo Piemonte, Alessandro Massano e Marcello Feola sono stati presenti per un evento legato al centenario de Il Piccolo. La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza della testata come collegamento tra istituzioni e comunità nel Monferrato, rafforzando il legame storico tra la testata e il territorio locale.

La presenza di Alessandro Massano e Marcello Feola presso il Grattacielo Piemonte ha segnato un momento chiave per il centenario de Il Piccolo, confermando il ruolo della testata come ponte tra istituzioni e comunità. Durante l’incontro con il presidente della Regione Alberto Cirio, si è discusso del futuro delle Edicole Digitali nel Monferrato e del rapporto economico Monferrato 2026. L’evento si colloca a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle celebrazioni, fissata per sabato 4 aprile, e vede coinvolti i rappresentanti di Gem 1925 che hanno presentato progetti concreti per l’innovazione nell’informazione locale. La regione riconosce esplicitamente la funzione di connessione territoriale svolta dal giornale nei 187 Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grattacielo Piemonte: il futuro delle Edicole Digitali nel Monferrato Articoli correlati Grattacielo, il futuro delle torri: dalla demolizione all’intervento privato, i 4 possibili scenariFerrara, 30 gennaio 2026 – Mentre scorre la sabbia nella clessidra dello sgombero delle torri A e C, gli abitanti (e l’intera città) si interrogano... Coppa Italia in mostra al Grattacielo PiemonteLa Coppa Italia è stata esposta questa mattina al Grattacielo Piemonte, punto di riferimento urbano che concentra l’attenzione su una tappa... Aziende sempre più digitali, il 70% delle imprese modenesi investe nel settoreL'indagine di Lapam Confartigianato: alta la percentuale di imprese che fatica a trovare personale specializzato pari al 54,2%, dato che sale al...