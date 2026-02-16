Aziende sempre più digitali il 70% delle imprese modenesi investe nel settore

Nel 2025, il 70,7% delle imprese modenesi ha investito nel digitale, principalmente per migliorare l’efficienza operativa. Questa crescita deriva dall’esigenza di restare competitive nel mercato globale e rispondere alle nuove richieste dei clienti. Molte aziende hanno adottato strumenti come piattaforme online e software di gestione, per ridurre i tempi e semplificare i processi quotidiani.

L'indagine di Lapam Confartigianato: alta la percentuale di imprese che fatica a trovare personale specializzato pari al 54,2%, dato che sale al 56,7% per le micro e piccole realtà Nel 2025 la digitalizzazione delle imprese emiliano-romagnole registra un'accelerazione significativa, con il 70,7% delle imprese che ha investito in almeno un ambito del digitale. Per le micro e piccole imprese, tale quota si attesta al 67,6%, in crescita di 4,1 punti rispetto al 2024. È quanto emerge da un'indagine condotta dall'ufficio studi Lapam Confartigianato che si è soffermata sugli investimenti delle realtà imprenditoriali operanti nella provincia di Modena.